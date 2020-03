Super Mario è il prossimo videogioco che tutti vorrebbero al cinema

Super Mario è il videogioco che da un recente sondaggio tutti i videogiocatori vorrebbero al cinema. Il successo di Detective Pikachu e di Sonic ha restituito a Hollywood l'ottimismo e adesso tutti sono alla ricerca di nuove licenze da sfruttare.



Un recente sondaggio condotto da The Hollywood Reporter e Morning Consult ha fatto emergere un dato incontrovertibile: ben il 44% degli intervistati vorrebbe vedere "abbastanza" o "molto" un film con protagonista Super Mario. L'inchiesta, fatta su di un campione di 2200 americani, mostra come la popolarità della baffuta mascotte di Nintendo sia ancora forte negli USA.



Un dato corroborato da un altro: il terzo film più desiderato è quello di Mario Kart. In seconda posizione troviamo Pac-Man, in quarta Donkey Kong e poi a seguire GTA, CoD e Zelda.



Sorprendentemente dalla classifica sono assenti serie di Sony come God of War o The Last of Us, forse perché già in odore di conversione cinematografica. O perché costantemente rinviate come il film di Uncharted.



Molto probabilmente, però, gli intervistati non si ricordano di quello scempio di Super Mario Bros., il film del 1993 con Bob Hoskins, John Leguizamo e Dennis Hopper. Nonostante qualcuno lo abbia rivalutato (è disponibile su Amazon Prime Video), rimane sempre una schifezza e la serie animata non è molto meglio. Che sia la volta buona?