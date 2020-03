Uncharted: Antonio Banderas con Tom Holland nel cast del film

Uncharted, il film, ottiene un altro nome importante all'interno del cast, con Antonio Banderas che pare essersi unito alla compagnia e farà dunque parte del gruppo insieme a Tom Holland e Mark Wahlberg, per una produzione che sembra sempre più importante.



Forse anche per rispondere ai molti dubbi che sono sorti in questi anni sulla possibilità di vedere effettivamente questo film di Uncharted e sulla sua qualità, vista la genesi a dir poco travagliata del progetto, proseguono in questo periodo le buone notizie sulla pellicola, che sembra messa ormai sulla buona strada.



Dopo la conferma di Tom Holland nel ruolo di Nathan Drake e la regia affidata a Ruben Fleischer (Venom e Zombieland), è stata annunciata anche la presenza di Mark Wahlberg nel cast e infine quella di Antonio Banderas, quest'ultima al momento riferita da Variety, in attesa di eventuali conferme ufficiali.



Non sappiamo bene in che ruolo dovrebbe recitare Banderas ma si tratta indubbiamente di un'acquisto di notevole spessore per il film. Altre introduzioni sarebbero inoltre quelle di Sophia Ali e Tati Gabrielle, ma anche queste al momento sono voci di corridoio.



Il film di Uncharted dovrebbe basarsi su una sceneggiatura originale che presenta una storia inedita rispetto a quelle narrate nella serie di videogiochi di Naughty Dog, raccontando le origini di Nathan Drake come avventuriero e cacciatore di tesori archeologici.



Arrivato al settimo regista e rimandato di qualche mese, il film promette comunque grandi cose, con Tom Holland a sostenere che risolverà molti dei problemi dei film legati ai videogiochi. Nel frattempo, da Naughty Dog arrivano aperture su Uncharted 5 per PS5.





Antonio Banderas joins Tom Holland in #Uncharted movie (EXCLUSIVE) https://t.co/SW2yi1FKPf — Variety (@Variety) March 2, 2020