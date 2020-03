Death Stranding ha una data su PC, poi toccherà a Horizon Zero Dawn?

Death Stranding ha finalmente una data di uscita ufficiale su PC: il gioco sarà disponibile a partire dal 2 giugno, e a questo punto è probabile che la prossima esclusiva PS4 in arrivo sulla piattaforma Windows sarà Horizon Zero Dawn.



Quelli a cui stiamo assistendo, secondo alcuni rinomati addetti ai lavori, sono i primi passi di una strategia che porterà Sony ad aprirsi al mondo PC in maniera simile a quanto fatto da Microsoft ormai da tempo, sebbene in maniera più graduale e meno traumatica.



Magari si tratterà di procedere piano, con cautela, valutare bene le reazioni, lasciare che gli utenti console digeriscano di volta in volta la cosa e poi procedere all'annuncio successivo, al lancio successivo, nell'ottica di un piano che di fatto offrirà solo vantaggi all'azienda giapponese.



Del resto è il caso di essere franchi: la direzione che il mercato avrebbe preso è apparsa evidente fin dalla decisione di adottare un'architettura x86 per PS4 e Xbox One: una soluzione pratica e conveniente, in un'industria in cui le produzioni hanno costi sempre più astronomici, e che rende straordinariamente semplici le conversioni da PC a console e viceversa.



Il 2 giugno, dunque, sarà la volta di Death Stranding: il gioiellino diretto da Hideo Kojima troverà sulla piattaforma Windows nuova linfa vitale, specie sotto il profilo tecnico, grazie alla possibilità di girare a frame rate superiori e alla risoluzione di 4K reali, componentistica permettendo.



Un mix che, unitamente ad alcune nuove feature, renderà il gioco particolarmente appetibile agli occhi di chi cerca la bella grafica, accompagnata in questo caso da una direzione artistica straordinaria e da una trama coinvolgente, nonché da un gameplay che mette in campo meccaniche simulative di un certo spessore.



Non è peraltro certamente un caso che sia Death Stranding che Horizon Zero Dawn utilizzino lo stesso, potente motore grafico, il Decima Engine, e si trovino ad affrontare la medesima sfida: creare un ponte simile a quelli che Sam Bridges piazza fra una sommità e l'altra, ma che servirà in questo caso per collegare i mondi PlayStation e PC.



Siete favorevoli alla probabile svolta di Sony? L'immediatezza e la convenienza delle console rispetto alla piattaforma Windows basterà a diversificare l'offerta? Sarà davvero Horizon Zero Dawn il prossimo della lista? E poi a chi pensate toccherà? Parliamone.