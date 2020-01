Horizon Zero Dawn arriva su PC, Sony si apre alla piattaforma, secondo l'infallibile Jason Schreier

Horizon Zero Dawn arriverà su PC, questo è quanto ha riportato l'infallibile Jason Schreier di Kotaku. Visto che normalmente le indiscrezioni riportate da Schreier sono vere, possiamo prendere la notizia come una quasi conferma dell'arrivo di un'altra esclusiva PlayStation 4 su PC, al di fuori del servizio PS Now.



Schreier, che ha parlato dell'argomento con diverse persone vicine a Sony, considera le sue fonti attendibili e dà la notizia come certa. Insomma, pare che la multinazionale giapponese abbia cambiato i suoi piani e miri anche a fare breccia nel mercato PC, oltre che nutrire la sua console. Con l'arrivo di Horizon Zero Dawn possiamo dare per scontato che seguiranno anche altre esclusive, probabilmente di PS4.



Stando a Schreier Horizon Zero Dawn sarà pubblicato sia su Steam, sia su Epic Games Store. Si tratta del primo gioco di un first party di Sony a uscire su PC (Death Stranding è finanziato da Sony, ma sviluppato da Kojima Productions, uno studio indipendente). Se contiamo anche Detroit, da poco pubblicato nell'Epic Games Store, si tratta della terza esclusiva PS4 a uscire anche su PC.