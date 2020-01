Epic Games Store, ecco il nuovo gioco gratis, annunciato il successivo

Epic Games Store ha rilasciato il nuovo gioco gratis della settimana, Horace, annunciando anche quale sarà il successivo: The Bridge. Come sempre potete andare sulla pagina principale del negozio e scorrere verso il basso per trovarlo.



Horace sarà disponibile per il download gratuito fino alle ore 17:00 del 23 gennaio 2020, mentre The Bridge sarà sbloccato subito dopo e sarà riscattabile fino al 30 gennaio.



Horace è un platform narrativo con moltissime citazioni della cultura videoludica e di quella pop. Si tratta di un prodotto creativo, realizzato da due sole persone, che sicuramente piacerà a chi conosce un po' di storia dei videogiochi. Se volete saperne di più, leggete la nostra recensione di Horace. "Una storia fantastica di un piccolo robot immerso in una grande avventura! Horace, titolo sviluppato da due sole persone, offre oltre 15 ore di divertimento in stile platform, arricchito da una trama profonda, inedita per il suo genere, e corredata da riferimenti alla cultura pop stravaganti e malinconici!"



The Bridge è invece un platform puzzle game nato dal filone inaugurato da Braid di Jonathan Blow. "The Bridge è un gioco di logica pieno di rompicapi che costringeranno i giocatori a cambiare il modo in cui vedevano la fisica e la prospettiva. È come se Escher incontrasse Isaac Newton. Manipola la gravità per passare dalla parte superiore a quella inferiore della struttura in un attimo mentre ti fai strada attraverso elementi architettonici impossibili."