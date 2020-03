Metro Redux per Nintendo Switch, trailer di lancio e video di gameplay

Metro Redux è disponibile su Nintendo Switch da alcuni giorni, sebbene il trailer di lancio ufficiale sia arrivato solo oggi. Si tratta di un video live action che esalta la portabilità dell'esperienza sulla console ibrida.



Raccolta rimasterizzata di Metro 2033 e Metro: Last Light, Metro Redux offre due differenti campagne ricche di atmosfera, tensione e solide meccaniche sparatutto, sullo sfondo di un inquietante scenario post-apocalittico.



La versione Nintendo Switch del gioco gira sorprendentemente bene, come confermato un paio di giorni fa da un confronto con l'originale per PC, mantenendo saldi i 30 frame al secondo senza sacrificare troppo la qualità delle texture.



Il canale Contra Network ha anche catturato i primi minuti di gameplay dei due giochi, come potete vedere in calce, per fornire un quadro preciso di ciò che i possessori della console Nintendo possono aspettarsi da questa conversione.



Metro Redux è disponibile in formato fisico o digitale, in quest'ultimo caso con i due giochi acquistabili separatamente su eShop al prezzo di 24,99 euro l'uno.