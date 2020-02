Metro Redux per Nintendo Switch, video confronto con la versione PC

Metro Redux è disponibile da oggi anche su Nintendo Switch, ma come gira il gioco sulla console ibrida giapponese? Lo scopriamo in questo video confronto con la versione PC.



Sviluppato dalla stessa 4A Games, il port di Metro Redux per Switch non si spinge ovviamente oltre i 30 frame al secondo, ma offre una risoluzione di 1080p in modalità docked e 720p in modalità portatile.



Al di là delle inevitabili differenze in termini di fluidità e qualità delle texture, tuttavia, il confronto non è impietoso come magari si poteva immaginare: sembra che gli sviluppatori abbiano fatto un ottimo lavoro.



Il pacchetto, come certamente saprete, racchiude in un'unica soluzione i primi due episodi della serie, ovverosia Metro 2033 e Metro: Last Light, pubblicati originariamente nel 2010 e nel 2013, ma ancora piuttosto attuali.



La nostra recensione di Metro Redux per Nintendo Switch arriverà a brevissimo.