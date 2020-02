Godfall, per il gioco PS5 e PC ci sono novità in arrivo "molto presto"

Su Godfall, che dovrebbe essere un gioco di lancio di PS5 oltre ad essere previsto per PC, sono in arrivo nuove informazioni "molto, molto presto", in base a quanto riferito dal presidente di Gearbox, Steve Gibson, nel corso della conferenza tenuta dalla compagnia in occasione del PAX East 2020.



È indubbio che Godfall sia finito al centro dell'attenzione per essere stato annunciato subito come titolo PS5, essendo al momento uno delle poche esclusive (console) presentate per la nuova console Sony, al di là dell'indubbio interesse che può aver provocato per le sue stesse caratteristiche.



Per questo motivo, ogni novità su Godfall è attesa con notevole impazienza, forse anche più di quanto si sarebbero aspettati gli sviluppatori, che in effetti non hanno mostrato praticamente nulla di nuovo sul gioco in questione al PAX East, dove la presenza di Gearbox era tutta concentrata su Borderlands 3, per il quale è stata presentata la seconda espansione in DLC.



Dunque si è trattato solo di una breve menzione per il gioco PS5, con Gibson ha riferire semplicemente che "avremo altro da dire su Godfall molto, molto presto". Il titolo in questione è un action con elementi RPG in stile "looter-slasher", incentrato sullo scontro con i nemici e anche su una componente multiplayer cooperativa che sembra essere preponderante, come fondamento del gameplay.



Per il resto, di Godfall abbiamo visto tempo fa un video di gameplay che però a quanto pare era tratto dalla versione PC, peraltro vecchia di un anno, dunque attendiamo ulteriori occasioni per una presentazione più completa, dopo il suo annuncio avvenuto ai Game Awards 2019.