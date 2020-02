Apple iPhone 11 è stato il secondo smartphone più venduto nel 2019

iPhone 11 è stato il secondo smartphone più venduto nel 2019, nonostante Apple lo abbia lanciato sul mercato a settembre: lo rivela il report di Counterpoint Research.



Superato solo dai risultati di iPhone XR, nei negozi dal 2018 e con circa 46,3 milioni di unità piazzate nel 2019, iPhone 11 si è ritagliato una quota di mercato pari al 2,1%, risultando appunto secondo nell'anno che si è da poco concluso.



A contribuire al successo di iPhone 11 è stato senza dubbio il prezzo, sostanzialmente pià contenuto rispetto a iPhone 11 Pro grazie all'uso di tecnologie meno impegnative per lo schermo e la fotocamera, lasciando però intatti componentistica e design.



Il dominio di Apple sembra tuttavia dovuto principalmente all'alta diffusione dei suoi dispositivi in Nord America, laddove in Europa e America Latina è Samsung a primeggiare, mentre in Cina la prima posizione è dei terminali OPPO.



A questo punto sarà interessante capire cosa succederà con il lancio del tanto chiacchierato iPhone SE 2, che potrebbe fare il proprio debutto il 31 marzo durante un evento speciale.