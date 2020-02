Kena Mobile, cambio offerta disponibile: la procedura

Siete clienti Kena Mobile e desiderare cambiare l'offerta attualmente disponibile sulla vostra SIM Ricaricabile? Adesso potrete farlo, perché la funzione Cambio Offerta nel momento in cui scriviamo è finalmente disponibile.

Il servizio Cambio Offerta di Kena Mobile è disponibile gratuitamente sul sito web dell'operatore. Tutti i clienti Kena Mobile potranno usufruirne gratuitamente anche da casa, se preferiscono non recarsi in negozio: sarà sufficiente possedere credito residuo sufficiente per effettuare il passaggio e scegliere una delle offerte selezionate dall'operatore per l'utente.

Per cambiare offerta è disponibile più di una procedura. Innanzitutto è possibile recarsi nei negozi autorizzati Kena Mobile, chiamare il Servizio Clienti 181 o Self Care 40181 oppure sfruttare l'area clienti dell'App Kena Mobile. "Per richiedere il Cambio Offerta richiesto è necessario avere un'Offerta attiva sulla tua SIM. Puoi scegliere di cambiare con una delle Offerte che abbiamo selezionato per te. Verifica sempre di avere credito sufficiente".