Pokémon dell'Anno, ecco la classifica dei 30 migliori Pokémon secondo i voti dei fan

Si sono chiuse le votazioni per il Pokémon dell'Anno e quella che potete vedere nel video riportato qua sopra è dunque la classifica emersa dall'evento, che stabilisce i 30 migliori Pokémon secondo le preferenze dei molti fan che hanno partecipato alle votazioni.



Anzi, nel video vengono condensati solo i primi dieci Pokémon, in effetti, mentre qui sotto riportiamo la classifica completa dei 30 Pokémon più votati. L'iniziativa Pokémon dell'anno è stata organizzata in occasione del Pokémon Day 2020, festeggiato proprio ieri, 27 febbraio 2020.



La celebrazione corrisponde infatti al ventiquattresimo anniversario della serie Pokémon, che vide il suo esordio in Giappone il 27 febbraio del 1996 con l'arrivo di Pokémon Rosso e Verde, titoli che diedero il via all'impero dei mostriciattolo tascabili.



L'iniziativa del Pokémon dell'Anno è stata organizzata da The Pokémon Company in collaborazione con Google, che ha messo a disposizione anche il form per partecipare alle votazioni che hanno poi decretato il vincitore all'interno del Pokédex Nazionale, arricchito ovviamente anche dalle creature inserite in Pokémon Spada e Scudo.



Ebbene, il vincitore è Greninja, con 140.559 voti, come potete vedere anche dal tweet dell'account ufficiale Pokémon riportato qui sotto. Vediamo dunque la top 30 dei Pokémon dell'Anno 2020:

Greninja Lucario Mimikyu Charizard Umbreon Sylveon Garchomp Rayquaza Gardevoir Gengar Dragapult Turanitar Bulbasaur Toxtricity Lugia Rowlet Aegislash Chandelure Pikachu Eevee Luxray Decidueye Zoroark Lycanroc Corviknight Flygon Hydreigon Sceptile Blaziken Snom