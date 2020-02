Pokémon dell'Anno: su Google potete votare il vostro Pokémon preferito

In occasione del Pokémon Day 2020 è possibile votare per il Pokémon dell'Anno direttamente all'interno di Google, attraverso un sistema di votazione particolarmente intuitivo e veloce.



Il Pokémon Day si festeggerà il 27 febbraio 2020, per celebrare l'anniversario del giorno in cui uscirono i primi videogiochi della serie, Pokémon Rosso e Verde, nel 1996 in Giappone. Collegata a questa ricorrenza, The Pokémon Company ha organizzato un'iniziativa particolare, in collaborazione con Google, ovvero la votazione del Pokémon dell'Anno.



Le votazioni saranno aperte dalle 15:00 di mercoledì 5 febbraio fino alle 14:59 (ora italiana) di venerdì 14 febbraio. Per partecipare, basta andare sulla pagina principale di Google.it e cercare "voto Pokémon" sul motore di ricerca.



Si aprirà in questo modo un form contenente il Pokédex nazionale, che richiede di selezionare il proprio Pokémon preferito partendo dalla scelta della regione di riferimento e proponendo dunque le varie creature. A questo punto basta selezionare il Pokémon e cliccare su "Vota" utilizzando il proprio account Google.