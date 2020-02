Minecraft 1.16, il Nether Update mostra le sue novità nello snapshot per la versione Java

Minecraft si avvicina all'aggiornamento 1.16, intitolato Nether Update e a quanto pare destinato ad apportare novità molto importanti per il celebre gioco Mojang, di cui è possibile avere qualche anticipazioni attraverso il nuovo snapshot per la versione Java.



Minecraft 1.16 si appresta dunque ad espandersi in maniera notevole con il Nether Update e se volete avere un'idea più precisa di cosa sia in arrivo è possibile testare lo snapshot dedicato, che si ottiene sulla versione Java attivando l'opzione "Snapshot" nel menù del Launcher di Minecraft.



La novità principale è data dall'aggiunta di ben tre nuove ambientazioni, tre biomi tutti posti all'interno del Nether. Quest'ultimo si espande e si arricchisce dunque con l'introduzione di Crimson Forest, Soulsand Valley e Warped Forest.



Verrà inoltre introdotto un nuovo materiale di alto livello, chiamato Netherite, che viene raffinato a partire dagli Ancient Debris che si trovano sottoterra, nelle profondità del Nether. Il Netherite ha capacità molto importanti e non comuni: ad esempio, se viene infuso su un oggetto questo diventa immune alla lava, galleggiando su questa.



In arrivo anche nuove creature nella forma di Hoglins, che tuttavia al momento sembra che non facciano granché: Mojang ha probabilmente intenzione di lavorare ancora sul loro comportamento ma al momento si tratta di presenze alquanto innocue nel Nether.



Infine, sono previsti anche numerose nuove tipologie di blocchi, tra i quali Crimson Stems e Weeping Vines, ma diversi altri sono previsti all'interno dell'aggiornamento 1.16, a dimostrazione della continua evoluzione del gioco.



Nel frattempo, Minecraft si è rivelato essere primo nella classifica vendite del decennio per quanto riguarda le nuove IP nel Regno Unito, oltre ad essere considerato, secondo uno studio, il gioco che crea maggiore dipendenza da videogiochi.