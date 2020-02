Metro Exodus arriva su Steam finalmente, ecco la nuova data di uscita

Metro Exodus giunge infine anche su Steam, visto che l'accordo di esclusiva che lo legava a Epic Game Store sta ormai per concludersi, come annuncia 4A Games con un messaggio su Twitter contenente la data di uscita.



Metro Exodus arriverà dunque su Steam il 15 febbraio 2020, disponibile a partire dalle ore 6:00 del mattino (ora italiana) in base a quanto riferito nel tweet riportato qui sotto. È passato infatti un anno dall'uscita originale, che in versione PC era legata esclusivamente a Epic Games Store, dunque l'accordo è ormai esaurito e il gioco è libero di arrivare sugli altri digital delivery.



Proprio questa esclusiva temporale a favore di Epic Games Store fu uno dei primi scandali legati alla nuova politica aggressiva del nuovo store Epic in termini di esclusive, qualcosa di piuttosto inedito all'epoca in ambiente PC ma ormai alquanto consolidato, proprio a causa della continuazione di tale strategia da parte della compagnia.



Ad aggravare la situazione c'era il fatto che Metro Exodus era stato in effetti annunciato inizialmente anche per Steam, tanto che era possibile effettuare il pre-order sullo store di Valve, da cui poi vene rimosso solo in un secondo momento, dopo aver stipulato l'accordo di esclusiva. A causa di questo, la community PC era insorta e in molti avevano addirittura deciso di boicottare Metro Exodus aspettando il suo rilascio su Steam: a questo punto vedremo se molti utenti hanno tenuto fede alla promessa, attendendo fino al 15 febbraio 2020 prima di acquistare il gioco.



Nel frattempo, è in arrivo il nuovo DLC La storia di Sam, mentre proprio questo rapporto di esclusiva con Epic Games Store sembra aver lasciato un'ottima impressione in Deep Silver, che l'ha definito un modello da abbracciare.





Journey beyond in the critically acclaimed #MetroExodus - returning to the Steam Store on Saturday 15th February 2020. Release times as follows:



00:00 ET

5:00 GMT / UTC

6:00 CET

6:00 AEDT



Those of you that have been waiting, thank you for your passion and patience. pic.twitter.com/gouNZkgFUL — Metro Exodus (@MetroVideoGame) February 6, 2020