Epic Games Store, Kingdom Come: Deliverance Royal Edition gratis da settimana prossima

Continuano le promozioni dell'Epic Games Store per rubare quote di mercato a Steam. Settimana prossima arriverà tra i giochi gratuiti l'eccellente Kingdom Come: Deliverance Royal Edition.



L'Epic Games Store continua a regalare giochi. Una strategia pensata per attirare tanti nuovi potenziali clienti ed ampliare in questo modo il proprio bacino di utenza. La concorrenza di Steam è sempre più forte, così come rivelano i suoi risultati fiscali che celano al loro interno tante novità per il 2020: per questo occorre ricorrere alle maniere forti.



Questa settimana sono disponibili gratuitamente due adattamenti di altrettanti giochi da tavolo. Carcassonne è ispirato all'omonima città francese e chiederà di costruire città, strade e campi per rendere fertile e ricco il proprio regno. Ticket to Ride mette a capo di una compagnia ferroviaria il cui scopo è collegare il maggior numero di città possibile.



Settimana prossima, però, questi due giochi lasceranno il posto a Kingdom Come: Deliverance Royal Edition e Aztez. Il primo è la versione definitiva di un gioco di ruolo piuttosto epico ambientato nella Boemia del quindicesimo secolo. Ecco la recensione di Kingdom Come: Deliverance. Un gioco consigliatissimo, soprattutto se gratis.



Il secondo è un curioso misto tra un picchiaduro a scorrimento e uno strategico a turni ambientato nell'impero azteco appena prima dell'invasione spagnola. Farming Simulator 19 è il gioco che torna ad essere a pagamento sull'Epic Games Store.



Due settimane davvero golose, soprattutto visto il costo richiesto.