PES 2020: Juventus - Manchester United si giocherà sabato in diretta streaming

Prosegue senza sosta il campionato ufficiale esport di eFootball PES 2020 . La Juventus di Ettorito questo sabato affronterà il Manchester United , nella speranza di accorciare il distacco con la capolista AS Monaco. Il match sarà giocato l'8 febbraio 2020 in diretta streaming. eFootbal Pro è la competizione ufficiale di PES 2020. La Lega Serie A, invece, ha appena annunciato la eSerie A TIM , il campionato italiano che si giocherà sia su PES 2020 , sia su FIFA 20 . Konami ha annunciato oggi il programma delle dirette della quarta giornata del campionato eFootball.Pro che si gioca con eFootball PES 2020 . I match CO-OP 3v3 tra le migliori squadre europee di efootball si disputeranno sabato 8 febbraio 2020 negli Highvideo Studios di Barcellona. I fan potranno seguirle in diretta streaming su Youtube e Facebook .

La giornata si aprirà con il doppio confronto tra lo Schalke 04 e il Barcellona (rispettivamente all'ottavo e al quinto posto in classifica) e con la sfida tra il Nantes e l'Arsenal. La squadra londinese è il fanalino di coda avendo ottenuto, fino a questo momento, una sola vittoria contro il Manchester United. Il Nantes è alla ricerca del riscatto dopo la doppia sconfitta contro il Monaco nella precedente giornata di campionato.



Il match tra Juventus e Manchester United (in diretta dalle 14:55) si preannuncia ricco di gol, la formazione bianconera (composta da Ettore Giannuzzi, Luca Tubelli e Renzo Lodeserto) è la squadra che, dopo il Monaco, ha realizzato il maggior numero di reti. Una vittoria nel doppio confronto contro i diavoli rossi potrebbe dare la possibilità alla Juventus di scavalcare in classifica il Bayern Monaco e di raggiungere il secondo posto.



Il Bayern Monaco, attualmente secondo in classifica, dovrà vedersela contro il Boavista che ha dimostrato di essere un avversario insidioso. La giornata si concluderà con la sfida tra la capolista Monaco e il Celtic Glasgow, la squadra scozzese occupa attualmente il penultimo posto in classifica.