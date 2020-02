eSerie A TIM, la Lega Serie A presenta il suo campionato esport ufficiale

La Lega Serie A ha presentato oggi la eSerie A TIM, il campionato esport ufficiale della Serie A di Calcio. Un piano ambizioso che includerà entrambi i simulatori calcistici sul mercato, ma sarà giocato solo su PlayStation 4.



Come si anticipava qualche giorno fa parlando dell'Udinese Calcio, Lega Serie A ha presentato oggi la eSerie A TIM. Si tratta di un adattamento virtuale del massimo campionato calcistico italiano. La competizione sarà giocata sia su FIFA 20 sia su eFootball PES2020 in versione PS4, così da includere anche quei club come la Juventus che hanno siglato accordi esclusivi, e consentirà di stabilire il primo Campione di Italia della eSerie A.



Ecco i dettagli dal comunicato ufficiale della Lega Serie A:



Dal calcio giocato a quello virtuale: la Lega Serie A sbarca negli eSports e presenta la "eSerie A TIM", un torneo online aperto a tutti gli appassionati, che permetterà a migliaia di gamers di divertirsi provando a conquistare il titolo di Campione d'Italia. Un Campionato inedito e affascinante, organizza-to da Lega Serie A in collaborazione con i partner Infront e PG Esports utilizzando come console esclusiva PlayStation 4.



Il Torneo sarà suddiviso in due fasi: prima un percorso di selezione ad eliminazione diretta e a seguire un Campionato vero e proprio, articolato in Gironi, Play-Off e Grand Final. Da oggi sul sito saranno disponibili tutte le informazioni e le modalità di partecipazione. Le qualificazioni online sono aperte a tutti i maggiori di 16 anni.



La competizione si concluderà a maggio con un grande evento aperto al pubblico durante il quale saranno premiati i Campioni d'Italia della prima edizione della "eSerie A TIM".



"È per noi un grande piacere presentare la eSerie A TIM - ha dichiarato Luigi De Siervo, Amministratore Delegato della Lega Serie A -. Gli eSports sono un fenomeno in continua crescita ed espansione e rappresentano uno dei settori chiave dello sport business. Abbiamo la grande opportunità di coinvolgere un target sempre più ampio e trasversale, avvicinandoci così alle nuove generazioni. Tutti gli appassionati potranno ora seguire un nuovo Campionato e i più bravi potranno rappresentare la propria squadra del cuore sfidandosi a colpi di joypad per decretare il Campione della eSerie A TIM".



Un progetto molto interessante, che allinea il nostro campionato agli altri principali a livello europeo. Un'iniziativa storica anche per gli esport nostrani, dato che in Italia ci sono pochi vettori di soldi e di pubblico importanti come il Calcio. Se questa iniziativa dovesse andare come auspicato, potrebbe davvero segnare l'inizio di un periodo di crescita esponenziale per questa industria.