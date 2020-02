Twitch, streamer disabile accusata di fingere esprime tutto il suo disgusto

La streamer Twitch Aeyvi è recentemente finita sotto attacco per la sua disabilità, ossia è stata accusata di fingerla a onore di webcam per impietosire i suoi spettatori. Dopo l'ennesimo insulto, la ragazza ha sbottato definendo disgustose certe persone.



Aeyvi, giocatrice molto attiva di The Elder Scrolls Online, è affetta da disautonomia, una condizione in cui il sistema nervoso autonomo presenta malfunzionamenti di vario tipo. La qualità della vita di chi ne è colpito è notevolmente ridotta. Ad esempio Aeyvi soffre di attacchi simili a infarti su base settimanale.



Un tweet in particolare, letto da Aeyvi in diretta e ora rimosso, l'ha fatta andare in bestia. L'autore la accusava ovviamente di fingere la sua disabilità, adducendo come motivazione il fatto che "la sua non è la faccia di qualcuna che ha avuto così tanti infarti", quindi andava avanti dicendo che non era paralizzata in volto ma dalla cinta in giù, inventando qualcosa che Aeyvi non ha mai affermato. Ovviamente la conclusione è che il tutto viene fatto per soldi.



Al che Aeyvi ha riposto "Non sono paralizzata. Non ho mai detto di esserlo. Ho la disautonomia, che è quella che causa gli attacchi simili agli infarti perché il sangue e l'ossigeno rimangono bloccati nella parte sbagliata del corpo e non riescono a raggiungere il cervello, che quindi reagisce come se avessi un infarto.



No riesco a credere che qualcuno abbia scritto queste cose. Non ho passato un anno e mezzo su di una sedia a rotelle per divertirmi. Non evito di uscire di casa perché è divertente. Ho passato sette anni a spiegare tutti i miei sintomi ai medici finché ne ho trovato uno che ha capito cosa ho che non va."



Aeyvi ha continuato dicendo di sapere che la sua rabbia è una vittoria per questa gente, ma le è stato impossibile trattenersi perché trova disgustosi gli attacchi ricevuti. Che dire? Speriamo che queste persone svaniscano dalla faccia del pianeta, ma abbiamo i nostri dubbi che ciò possa accadere.