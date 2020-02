Harry Potter: Wizards Unite, San Valentino influenza gli eventi di febbraio

Anche in Harry Potter: Wizards Unite si festeggia San Valentino. Gli eventi di febbraio sono contraddistinti da attività legate all'amore e agli innamorati. Pozioni d'amore, filtri e delusioni da dimenticare sono al centro delle richieste di Silente e degli altri professori di Hogwarts.



Niantic ha presentato la lista di attività che contraddistinguerà il febbraio di Harry Potter: Wizards Unite. A differenza di Pokémon Go dove arriverà un Chansey Shiny, in questo titolo dedicato all'universo di Harry Potter dovremo creare pozioni d'amore e scacciare delusioni amorose.



Vediamo tutti i dettagli dal comunicato ufficiale:



Questo febbraio in Harry Potter: Wizards Unite, i giocatori dovranno aiutare a riportare il romanticismo nel mondo magico, mentre la Calamità tenta di far riemergere ricordi di lutti e separazioni. Questo mese, i nuovi eventi presenti nel gioco includono:

Evento Brillante "Attimi più tenebrosi", parte 2: 4-11 febbraio - Continua a onorare la memoria di Silente riportando gli oggetti brillanti smarriti legati ai ricordi chiave della sua lotta contro Voldemort, incluso il Pensatoio.

- Continua a onorare la memoria di Silente riportando gli oggetti brillanti smarriti legati ai ricordi chiave della sua lotta contro Voldemort, incluso il Pensatoio. Harry Potter Book Night 2020: 5-7 febbraio - Il tema della Harry Potter Book Night di quest'anno è il Torneo Tremaghi. Celebra il classico torneo di magia completando incarichi speciali in cui troverai le Uova di Drago, il Calice di Fuoco Smarrito e molto altro.

- Il tema della Harry Potter Book Night di quest'anno è il Torneo Tremaghi. Celebra il classico torneo di magia completando incarichi speciali in cui troverai le Uova di Drago, il Calice di Fuoco Smarrito e molto altro. Evento "Follemente Innamorati": 11-12 febbraio - Evita le avance di molteplici Stranezze affrante dall'amore utilizzando al contempo pozioni curative bonus.

- Evita le avance di molteplici Stranezze affrante dall'amore utilizzando al contempo pozioni curative bonus. Evento Brillante "Amore perduto", parte 1: 13-20 febbraio - Aiuta a proteggere i ricordi preziosi delle persone care nel mondo magico restituendo gli oggetti brillanti smarriti, compresa Minerva McGonagall.

- Aiuta a proteggere i ricordi preziosi delle persone care nel mondo magico restituendo gli oggetti brillanti smarriti, compresa Minerva McGonagall. Community Day di febbraio: 23 febbraio - Affronta svariate Stranezze, tra cui fate e folletti rari, mentre usi i Tonici Trovatracce bonus.

- Affronta svariate Stranezze, tra cui fate e folletti rari, mentre usi i Tonici Trovatracce bonus. Evento Brillante "Amore perduto", parte 2: 25 febbraio - 3 marzo - Metti nel Dimenticatoio i ricordi degli amori finiti male restituendo oggetti brillanti smarriti che includono Severus Piton e lo Specchio delle Emarb.