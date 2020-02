Ninja Gaiden potrebbe tornare dopo Nioh 2, il Team Ninja ci sta pensando

Ninja Gaiden potrebbe essere il prossimo progetto di Team Ninja dopo la conclusione di Nioh 2, o comunque questo sembra essere il desiderio del team di sviluppo, in attesa di eventuali conferme.



Ora che Nioh 2 ha raggiunto praticamente la conclusione, il Team Ninja ha affermato di essere al corrente della richiesta di nuovi Ninja Gaiden da parte dei giocatori. La serie è ferma da tempo, dopo l'ultimo e deludente Yaiba: Ninja Gaiden Z uscito nel 2014, che tuttavia rappresentava una sorta di spin-off della serie.



C'è sempre spazio per un action game in terza persona veloce e tecnico come Ninja Gaiden, dunque la possibilità che gli sviluppatori riprendano in mano la serie è concreta. "I membri centrali del team che hanno lavorato in precedenza a Ninja Gaiden vogliono fare un nuovo capitolo", ha affermato il game director Fumihiko Yasuda a IGN.



"Siamo a conoscenza del fatto che ci sono molti fan che volevano Ninja Gaiden anche più di Nioh 2", ha affermato Yasuda. "Ora vediamo un sacco di giochi che ricordano Ninja Gaiden e vediamo un sacco di ottimi spunti e fonti d'ispirazione in quei giochi, dunque speriamo di poterne proporre una versione valida anche noi".



Ovviamente non si tratta di una conferma su un nuovo Ninja Gaiden in arrivo, argomento su cui peraltro sarà Koei Tecmo a decidere, ma il fatto che ci sia la volontà da parte degli sviluppatori è già qualcosa. Se ne potrebbe parlare per la next gen, anche se le ultime notizie parlavano di un possibile nuovo gioco inedito su PS5 da parte del Team Ninja.