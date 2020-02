Baldur's Gate 3, nuovo video di gameplay per il titolo di Larian Studios

Baldur's Gate 3 è protagonista di un nuovo video di gameplay della durata di circa 16 minuti, catturato per l'occasione da Game Informer.



Le sequenze in-game del nuovo titolo di Larian Studios, presentato ieri in diretta, mettono in evidenza la fase esplorativa e i dialoghi, nonché il sistema di combattimento a turni.



Come evidenziato nella nostra anteprima di Baldur's Gate III, il gioco vanta un grado di interazione con gli scenari eccellente e un gameplay ricco di spessore e sfaccettature.



Gli stessi combattimenti appaiono più variegati e interessanti, con tanti approcci e possibilità alternative per infliggere danni ai nostri avversari e concludere lo scontro vittoriosamente.



Baldur's Gate 3 sarà disponibile nel corso del 2020 nelle versioni PC e Google Stadia.