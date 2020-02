Plague Inc. e Coronavirus, il gioco è stato rimosso dall'App Store in Cina

Plague Inc. è stato rimosso dall'App Store in Cina, probabilmente per via della difficile situazione che il paese asiatico sta affrontando a causa del Coronavirus.



La situazione si è verificata a pochi giorni dalle importanti precisazioni su Plague Inc. riguardanti appunto la diffusione del COVID-19, ma gli sviluppatori non hanno una chiara idea di cosa sia accaduto.



Il gioco è infatti stato rimosso perché conterrebbe contenuti illegali, o quantomeno è questa la motivazione addotta dalla Cyberspace Administration cinese.



Il punto è che non si capisce quali siano questi contenuti e quali leggi violino. "Questa situazione è completamente al di fuori del nostro controllo", hanno scritto su Twitter gli sviluppatori di Ndemic Creations.



"Non ci è chiaro se il motivo della rimozione sia collegato alla diffusione del Coronavirus in Cina", recita una nota del team. "Ad ogni modo, il valore educativo di Plague Inc. è stato più volte riconosciuto da organizzazioni come la CDC."



"Stiamo inoltre lavorando con alcuni fra i più importanti enti mondiali della sanità per capire come possiamo supportare i loro sforzi al fine di contenere e controllare il COVID-19."