Black Desert Online Remastered è gratis su Steam questo fine settimana

Black Desert Online Remastered può essere scaricato a giocato gratis su Steam questo fine settimana, all'interno della tradizionale iniziativa del weekend gratuito su PC.



Ovviamente, trattandosi di un MMORPG peraltro molto ampio e giunto ormai a un livello di notevole maturità come quantità di contenuti, il fatto di poterci accedere per due o tre giorni serve soprattutto come invito a provare quel particolare mondo online, visto che nel breve tempo messo a disposizione dalla finestra gratuita non è semplice riuscire a fare qualcosa di particolarmente significativo al suo interno.



In ogni caso, sfruttare questo fine settimana gratuito può essere l'ideale nel caso aveste intenzione di sperimentare Black Desert Online per la prima volta, per poi eventualmente decidere di passare all'acquisto. In quest'ultimo caso, peraltro, potete sfruttare anche vari sconti sull'acquisto dei pacchetti aggiuntivi come il Traveler's Package attualmente a 11,99 euro o il grosso Explorer's Package a 19,99 euro.



Trovate il tutto a questo indirizzo su Steam, ricordate che la promozione che consente di scaricarlo e giocarci gratuitamente scade lunedì 2 marzo alle ore 16:00, data dopo la quale la versione gratuita cesserà di funzionare.



Nel frattempo, Black Desert è ormai giunto anche su PS4, dove si è presentato con un trailer live action con Megan Fox protagonista, oltre ad aver raggiunto il mercato degli smartphone con Black Desert Mobile disponibile su iOS e Android.