Animal Crossing: New Horizons, Nacon ha creato la custodia perfetta per i nuovi villeggianti

Animal Crossing: New Horizons sta per arrivare nei negozi. Nacon ha cominciato a distribuire la custodia perfetta per i nuovi villeggianti che si trasferiranno sulla pacifica isola dell'esclusiva di Nintendo.



Animal Crossing: New Horizons è un'esperienza molto particolare e riconoscibile. Per questo è semplice creare accessori che sanno cogliere molte delle sue caratteristiche e si sposano perfettamente con l'atmosfera del gioco. Nacon e Bigben hanno creato una nuova versione della loro custodia a tema Animal Crossing: New Horizons.



Dotata di tasche per riporre giochi e micro SD, di un supporto inclinabile per il sostegno della console e realizzata in un materiale protettivo rinforzato, possiede tutte le caratteristiche che hanno contribuito a rendere questa linea di prodotti così popolare, ma in una veste del tutto nuova, e soprattutto, totalmente compatibile con Nintendo Switch e Switch Lite. La custodia è disponibile al prezzo di 24,99 euro.



Il nuovo modello è stato creato anche in due nuove versioni: Zelda e Luigi's Mansion 3. Grazie al guscio protettivo imbottito che garantisce la migliore protezione per la console portatile di Nintendo, non ci sarà da preoccuparsi per gli spostamenti di tutti i giorni. Queste custodie sono dunque l'ideale per i giocatori in mobilità, includono anche una custodia per le schede di gioco, una per le schede Micro SD, e sono dotate di un pratico supporto inclinabile.



Il celebre produttore ha anche messo in commercio delle cuffie da gaming budget. Progettate appositamente per Nintendo Switch e Nintendo Switch Lite, queste cuffie regalano una un suono ricco e preciso oltre a dei bassi potenti grazie agli altoparlanti da 40mm in dotazione. I morbidi padiglioni in ecopelle e l'archetto imbottito regolabile forniscono un comfort ottimale, mentre il microfono flessibile assicura una comunicazione cristallina con gli altri giocatori. I controlli in linea consentono di accedere rapidamente alla regolazione del volume e alle funzioni di muto del microfono. Con un jack da 3.5mm ed un cavo di ben 2.4m, sono perfette per essere usate sia a casa, sia con i dispositivi portatili. Il prezzo al pubblico è di 24,99 euro.



Animal Crossing: New Horizons arriverà nei negozi il 20 marzo, assieme a DOOM Eternal. Eccoli in un simpatico crossover.