OlliOlli World e Rollerdrome sono stati rimossi da Steam: è colpa del caos di Private Division?

OlliOlli World e Rollerdrome , due giochi di Roll7, non sono al momento della scrittura più in vendita su Steam. I videogiochi sono stati rimossi (se li possedete già, potete ancora scaricarli ovviamente) e non è chiaro il motivo.

Da Private Division, passando per Annapurna

Take-Two è noto soprattutto in qualità di editore di grandi giochi come NBA 2K, Grand Theft Auto, Mafia e BioShock. Aveva però nel proprio arsenale anche Private Division, un'etichetta che si occupava di pubblicare giochi "minori", in termini di budget e potenzialità di vendita. Ha pubblicato negli anni giochi come The Outer Worlds, Kerbal Space Program, OlliOlli World e non solo.

Il personaggio principale di Rollerdrome in una delle arene del gioco

Take-Two ha però deciso di chiudere Private Division e, come abbiamo poi scoperto tramite un report di Bloomberg, ha venduto la compagnia e varie delle IP e dei diritti di pubblicazione a una compagnia creata come detto da ex-Annapurna Interactive.

Annapurna Interactive è la divisione videoludica di Annapurna Pictures, noto editore di giochi indipendenti che ha pubblicato opere come Stray, Neon White, Twelve Minutes, What Remains of Edith Finch e non solo. In seguito a un contrasto interno tra Annapurna Pictures e Annapurna Interactive, il team di quest'ultima si è licenziato e ha creato la compagnia che ora ha assorbito parte di Private Division e acquisito i diritti di pubblicazione di vari giochi, compreso il venduto Tales of the Shire (25 marzo), la serie Kerbal Space Program e il gioco non annunciato di Game Freak (ovvero gli autori di Pokémon). Nel frattempo, Annapurna Interactive ha un nuovo capo, una ex-Netflix.

La domanda è se OlliOlli World e Rollerdome siano stati rimossi nel mezzo dello spostamento dei diritti di pubblicazione e se torneranno tra non molto quando le cose saranno legalmente più chiare. Nel frattempo, vi segnaliamo che anche Dragon Quest XI S su eShop è sparito, ma per altri motivi.