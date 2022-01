Offerte Amazon: Far Cry 6 Limited Edition in sconto per PlayStation e Xbox al prezzo minimo storico

Le offerte Amazon di oggi ci permettono di acquistare Far Cry 6 Limited Edition in versione PlayStation 4, PS5, Xbox One e Xbox Series X|S al prezzo minimo storico. Lo sconto segnalato è di 33€, ovvero del 49%. Il prezzo pieno per Far Cry 6 Limited Edition indicato da Amazon è 67.99€. Nel corso dei mesi è stato possibile trovarlo a prezzi sempre più bassi grazie a regolari sconti, arrivando ora al minimo storico per la piattaforma. Il prodotto è venduto e spedito da Amazon.

La versione Limited Edition di Far Cry 6 include il gioco completo e un pacchetto di contenuti aggiuntivi, ovvero una divisa, un'arma (SBS) e un ciondolo arma. Si tratta di equipaggiamenti per il nostro personaggio.

Nella nostre recensione vi abbiamo spiegato che: "Far Cry 6 introduce alcune interessanti novità sul fronte dell'impianto narrativo, con un protagonista finalmente parlante e presente sulla scena, una sceneggiatura a tratti brillante e una serie di comprimari interessanti e ben caratterizzati."

L'antagonista di Far Cry 6

