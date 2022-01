Resident Evil: il cosplay di Ada Wong di Ksana Stankevich è da brividi

Resident Evil è una delle serie di maggior successo di sempre e in parte lo si deve a un cast di personaggi indimenticabili e amatissimi dai giocatori. Oggi vi proponiamo il cosplay di Ada Wong firmato da Ksana Stankevich che veste i panni della spia ispirandosi al costume di Resident Evil 2 Remake.

Per chi non lo sapesse Ada Wong è una spia freelance che opera spesso al soldo delle multinazionali dell'universo di Resident Evil, anche se poi alla fine si dimostra fedele solo a sé stessa e ai suoi ideali, tutti ancora da chiarire. La prima apparizione di Ada è stata proprio in Resident Evil 2, dove collabora con Leon Kennedy per far luce sugli esperimenti della Umbrella Corporation.

Come potrete notare nello scatto qui sotto, il cosplay di Ksana Stankevich è praticamente perfetto e curato in ogni dettaglio, dall'acconciatura al costume, in questo caso malconcio e che mostra i segni di una dura battaglia contro uno degli abomini di Raccoon City. Particolarmente azzeccata anche la location scelta e gli effetti post produzione che danno quel tocco di atmosfera e carattere in più allo scatto.

Che ne pensate del cosplay di Ada Wong da Resident Evil 2 Remake firmato Ksana Stankevich?