Microsoft compra Activision, rivenditore avverte i clienti: scegliete bene la console

L'acquisizione di Activision da parte di Microsoft, che non è ancora definita del tutto, ha già scatenato numerose reazioni anche al di fuori della stampa specializzata, ma questa emersa presso un rivenditore in Belgio è probabilmente unica nel suo genere: un cartello posto sopra la sezione PS5 che avverte la clientela di quanto è successo e dunque di scegliere bene la console.

Il senso del messaggio, che potete vedere riportato nel tweet qui sotto, con foto scattata all'interno del punto vendita della catena Cora in Belgio, sarebbe avvertire la clientela di stare attenti perché Call of Duty potrebbe non essere più presente su PlayStation.



Un'iniziativa abbastanza folle sotto diversi aspetti: prima di tutto perché l'acquisizione non è ancora finalizzata, poi per il fatto che le tempistiche di reazione del mercato saranno comunque lunghe e non è nemmeno detto che portino a esclusive per tale serie (pare che comunque fino al 2023 sia assicurata la presenza di Call of Duty su PlayStation). Infine, cosa non da sottovalutare, PS5 risulta comunque impossibile da trovare nei negozi, dunque il problema non si pone nemmeno.

Alla luce di questi elementi, potrebbe essere stata semplicemente un'iniziativa goliardica da parte di qualche addetto al punto vendita, ma dietro potrebbe celarsi anche una realtà inquietante: potrebbe infatti rappresentare bene l'ansia dei rivenditori per quello che potrebbe succedere se un domani Call of Duty e altri franchise di punta di Activision Blizzard dovessero scomparire dalle console PlayStation, lo spaesamento degli utenti più casual e la necessità degli addetti ai lavori di spiegare il nuovo assetto del mercato e far fronte alle possibili rimostranze.