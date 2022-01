Pathfinder: Wrath of the Righteous rinviato su console, espansione per PC a febbraio

Pathfinder: Wrath of the Righteous è stato rinviato per quanto riguarda le versioni console, dove arriverà nell'autunno 2022, ma prosegue il proprio percorso su PC con un nuovo DLC in arrivo a febbraio, che espanderà la storia con una nuova parte intitolata Inevitable Excess, aggiungendo dunque nuovi elementi narrativi all'ottimo gioco di ruolo sviluppato da Owlcat Games.

Pathfinder: Wrath of the Righteous era previsto per l'1 marzo 2022 su PS4 e Xbox One, ma evidentemente ci sono stati alcuni problemi che hanno spinto Owlcat a rimandare in maniera drastica l'uscita delle versioni console, previste ore per un generico "autunno 2022", in attesa di ulteriori dettagli più precisi. Come riferito in precedenza, arriverà su Xbox Game Pass al day one.

Nel frattempo, la versione PC avrà la nuova espansione Inevitable Excess con data di uscita fissata per il 15 febbraio 2022: l'espansione in questione è a pagamento e il prezzo non è ancora stato annunciato, ma farà comunque parte del Season Pass, dunque gli acquirenti di quest'ultimo riceveranno l'espansione all'interno del pacchetto.

Nel DLC troviamo nuove avventure posizionate proprio appena prima del finale della storia principale: i giocatori possono lasciare Golarion e usare i propri poteri per difendere il continuum spazio-temporale contro la minaccia di un collasso imminente.

Con l'occasione, il team ricorda anche che Pathfinder: Wrath of the Righteous è attualmente scontato con i saldi del Capodanno Lunare su Steam, GOG e Epic Games Store.

Per conoscerlo meglio, vi rimandiamo alla recensione di Pathfinder: Wrath of the Righteous.