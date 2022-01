Halo Infinite: il problema del Big Team Battle sembra sia risolto, update in arrivo

Halo Infinite potrebbe veder presto risolto il problema del Big Team Battle che finora era rimasto invariato, nonostante le varie patch, ma ci sarà ancora da aspettare qualche giorno per ricevere l'update necessario, in base a quanto riferito da 343 Industries.

Il community manager John Junyszek ha spiegato su Halo Infinite che il team ha isolato e potenzialmente risolto il problema, almeno in base ai test interni, ma per la pubblicazione dell'aggiornamento ci sarà da aspettare qualche giorno, probabilmente fino al 3 febbraio. Il problema in questione riguarda il matchmaking del Big Team Battle, la modalità "Grande Battaglia a Squadre", che risulta fortemente rallentato e rende praticamente impossibile a gruppi di 6 giocatori amici di entrare in una stessa battaglia tutti insieme.

Già le settimane scorse la questione era stata presa in esame da 343 Industries, ma il fix non è poi arrivato, con i lavori che sono proseguiti presso il team e stanno continuando anche adesso.

"Usando la telemetria che abbiamo ricevuto dall'aggiornamento del 19 gennaio, siamo stati in grado di costruire una nuova build con un aggiornamento che pensiamo possa risolvere il problema principale che colpisce la playlist del Big Team Battle", ha spiegato Junyszek su Halo Waypoint.

"Lo studio ha effettuato un playtest di successo oggi e pianifichiamo di inviare l'update per la certificazione lunedì", ha riferito sempre il community manager, dunque c'è da attendere il periodo standard previsto per questa. Secondo quanto riferito, l'update non dovrebbe essere messo a disposizione prima del 3 febbraio 2022. Nel frattempo, Halo Infinite ha superato i 20 milioni di giocatori, rappresentando dunque il lancio più grande di sempre per il franchise in questione.