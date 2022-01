Halo Infinite: fix per la modalità Big Team Battle in arrivo questa settimana

Gli sviluppatori di 343 Industries hanno confermato che nel corso di questa settimana verrà pubblicato un fix per risolvere i problemi di matchmaking della modalità Big Team Battle del multiplayer di Halo Infinite. Inoltre, per ringraziare i giocatori per la loro pazienza, verranno offerti dei bonus a tutti i giocatori.

Con un post sui forum ufficiali di Halo Infinite, il community director Brian Jarrard ha annunciato che i test sono stati completati e che 343 Industries ha in programma di pubblicare un hotfix per Big Team Battle a metà di questa settimana che dovrebbe risolvere i problemi di matchmaking che affliggono la modalità da diverse settimane.

Halo Infinite, un'immagine promozionale

Inoltre, Jarrard ha spiegato che per ringraziare i giocatori per la loro pazienza, verranno regalati a tutti 5 XP Boost e 5 modificatori per cambiare le sfide gratuitamente. Questi verranno aggiunti all'inventario automaticamente dopo aver effettuato il log-in una volta che l'update per BTB sarà disponibile.

Jerrard infine ha dichiarato che 343 Industries sta lavorando a un grosso update in arrivo a metà febbraio, nonché a una serie di modifiche e accorgimenti per migliorare alcuni aspetti del multiplayer di Halo Infinite. Tra questi c'è anche il sistema di monetizzazione del gioco, con gli sviluppatori che da domani abbasseranno i prezzi di tutti gli oggetti del Negozio e metteranno in vendita gli elementi dei bundle anche singolarmente.