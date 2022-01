Halo Infinite: 343i ridurrà i prezzi del Negozio del multiplayer dalla prossima settimana

La prossima settimana 343 Industries inizierà ad apportare dei cambiamenti al Negozio del multiplayer di Halo Infinite. Tra i cambiamenti più importanti, ci sarà un abbassamento dei prezzi degli oggetti per la personalizzazione degli avatar virtuali.

I cambiamenti sono stati annunciati su Twitter da Jerry Hook, head of design di 343 Industries, che promette una "riduzione dei prezzi su tutta la linea" a partire da martedì 18 gennaio. Inoltre alcuni elementi verranno venduti separatamente e non solo all'interno di specifici bundle. Questi cambiamenti sono stati decisi dopo aver valutato con attenzione i feedback ricevuti dai giocatori sin dal lancio della beta del multiplayer di Halo Infinite.

"Abbiamo monitorato attentamente le discussioni sul negozio, i bundle e i prezzi sin dal lancio", ha detto Hook. "Utilizzando i dati e il feedback della community, inizieremo a cambiare il modo in cui creiamo i bundle e prezziamo gli oggetti in Halo Infinite - è tutto avrà inizio a partire dalla prossima settimana."

"A partire da martedì (18 gennaio), l'esperienza del Negozio cambierà di settimana in settimana. Ci stiamo concentrando sulla riduzione dei prezzi su tutta la linea, fornendo maggiore valore ai nostri bundle, vendendo i singoli articoli al di fuori dei bundle e altro ancora."

Hook aggiunge che gli sviluppatori di 343 Industries continueranno a provare nuove soluzioni per tutta la durata della Stagione 1 del multiplayer di Halo Infinite, ricordandoci tra l'altro che la prossima settimana inizierà il nuovo evento Cyber Showdown.

Tra le novità in arrivo nei prossimi giorni c'è anche un aggiornamento per la modalità Big Team Battle e modifiche per contrastare i cheater.