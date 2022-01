Halo Infinite: trailer annuncia l’evento Cyber Showdown, al via la prossima settimana

I giocatori del multiplayer di Halo Infinite la prossima settimana potranno darsi battaglia in nuove playlist e ottenere oggetti per la personalizzazione. Con un teaser trailer 343 Industris ha infatti annunciato Cyber Showdown, un nuovo evento a tema cyberpunk che inizierà tra pochi giorni.

Per la precisione le danze si apriranno martedì 18 gennaio alle 18:00 italiane. Oltre al teaser trailer di presentazione, che potete vedere nel player qui sopra e mostra un casco con una stilosa cresta da moicano fatta di led, 343 Industries non ha condiviso particolari dettagli sull'evento.

In tal senso, per fortuna ci vengono incontro i dataminer, che stando ai dati estrapolati dal gioco affermano che Cyber Showdown sarà disponibile fino al 31 gennaio e introdurrà due nuove modalità: Attrition e King of the Hill. Le ricompense dell'evento, incluso il casco del trailer, a quanto pare sono state già state svelate e dovrebbero essere quelle raffigurate nel tweet qui sotto:

