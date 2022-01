Redfall potrebbe essere rimandato, secondo un nuovo rumor

Secondo un nuovo rumor, Redfall - il nuovo gioco cooperativo di Arkane (Deathloop, Dishonored, Prey) - potrebbe essere rimandato. Non ci sono informazioni su una possibile nuova data di uscita. Per il momento, ricordiamo, il gioco è atteso per il 2022.

La fonte di questo rumor è MrMattyPlays e Lord Cognito, del podcast Defining Duke. Nessuno dei due conferma che la fonte sia sicura, ma hanno comunque segnalato queste informazioni. Per il momento, quindi, consigliamo di prendere questo rumor con la massima cautela e attendere informazioni più definitive.

Il 2022 ha già visto alcuni rimandi, come S.T.A.L.K.E.R. 2 che è passato da aprile 2022 a dicembre 2022. Persino una mod come Dark Souls Nightfall è stata rimandata a data da definirsi (ma ci sarà una demo a breve).

Nella nostra anteprima di Redfall vi abbiamo spiegato che: "Xbox e Bethesda hanno sicuramente sbagliato a mostrarlo in quel modo durante la conferenza, ma di potenzialità Redfall ne ha parecchie. Il gioco è atteso per l'estate del 2022 su Xbox Serie X, Serie S e naturalmente su PC. Inutile dire che lo troveremo subito disponibile anche su Xbox GamePass."