Peacemaker: video mostra la sequenza di apertura della serie DC sull'antieroe di John Cena

DC e HBO Max hanno pubblicato un video che mostra la sequenza di apertura di Peacemaker, la serie TV dedicata all'antieroe interpretato da John Cena. Potete vedere il filmato qui sopra.

Nel video, vediamo che i titoli di apertura di Peacemaker sono realizzati come una sorta di musical all'interno del quale i personaggi ballano, mantenendo però sempre una faccia estremamente seria. Lo scopo è creare una dissonanza tra i temi della serie, legati alla violenza, e la leggerezza tipica di un musical teatrale. Alla fine, appare addirittura un'aquila, uno dei simboli americani.

Attualmente non ci sono informazioni sulla pubblicazione italiana di Peacemaker. Lo show, come detto, è di proprietà di HBO Max. Di norma, le serie HBO vengono pubblicate su Sky e/o Now, ma per il momento non sembra esserci alcun accordo tra le parti. James Gunn ha affermato pochi giorni fa che novità per l'Italia sono in arrivo a breve termine.

La descrizione ufficiale condivisa da DC recita: "Peacemaker esplora la storia del personaggio interpretato da John Cena, dopo la sua comparsa nel film di Gunn del 2021 "The Suicide Squad" - un uomo irresistibilmente vanitoso che crede nella pace ad ogni costo, non importa quante persone deve uccidere per ottenerla."

