Tom Clancy's Rainbow Six Extraction: gli amici giocano gratis per 14 giorni con il Buddy Pass

Chi comprerà Tom Clancy's Rainbow Six Extraction otterrà l'accesso (anche) al Buddy Pass, che permette di invitare gli amici a giocare gratis per un massimo di 14 giorni. Ecco tutti i dettagli.

Il Buddy Pass di Tom Clancy's Rainbow Six Extraction, precisamente, permette di invitare un massimo di due amici all'interno dello sparatutto online e permette loro di giocare in modo gratuito per un totale di 14 giorni.

Tom Clancy's Rainbow Six Extraction, ricordiamo, è uno sparatutto PvE cooperativo per 1-3 giocatori. Insieme ai propri amici si devono affrontare orde di nemici controllati dall'intelligenza artificiale. Nel gioco vi saranno 69 armi, 25 dispositivi, 18 operatori con diversi livelli, 12 mappe dinamiche, 13 nemici e contenuti post-lancio gratuiti. In tutti ci saranno 4 livelli di difficoltà e una modalità classifica.

Un operatore elimina un mostro in Tom Clancy's Rainbow Six Extraction

Inoltre, chi possiede Tom Clancy's Rainbow Six Siege otterrà 4 set equipaggiamento epici esclusivi nei due giochi e sbloccherà tutti e 18 gli operatori di Tom Clancy's Rainbow Six Extraction in Tom Clancy's Rainbow Six Siege.

Il Buddy Pass di Tom Clancy's Rainbow Six Extraction sarà disponibile all'interno di ogni versione del gioco, ovvero PC, PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series X|S e Stadia. Il gioco sarà disponibile dal 20 gennaio 2022.

Ecco il nostro più recente provato di Tom Clancy's Rainbow Six Extraction.