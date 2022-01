Pokémon Spada/Scudo: Moltres, Zapdos e Articuno cromatici sono il premio delle Sfide Internazionali

Articuno, Zapdos e Moltres in versione cromatica di Galar

Le Sfide Internazionali online di Pokémon Spada e Scudo di febbraio, marzo e aprile ci permetteranno di ottenere l'accesso ad Articuno, Zapdos e Moltres in versione cromatica di Galar. Come potete vedere dall'immagine qui sopra, i tre Pokémon sono stati creati con gli stessi colori delle versioni originali della regione Kanto (prima generazione).

Precisamente, i tre Pokémon Leggendari potranno essere ottenuti nelle seguenti date all'intero di Pokémon Spada e Scudo tramite le Sfide Internazionali online:

Articuno di Galar cromatico: iscrizioni (3-17 febbraio) | partite (18-20 febbraio)

Zapdos di Galar cromatico: iscrizioni (24 febbraio - 10 marzo) | partite (11-13 marzo)

Moltres di Galar cromatico: iscrizioni (31 marzo - 14 aprile) | partite (15-17 aprile)

I tre Pokémon saranno dati a tutti i giocatori che prenderanno parte alle partite delle Sfide Internazionali online. Queste versioni cromatiche, come detto, sono realizzate sulla base dei colori di Articuno, Zapdos e Moltres della prima generazione. Qui sotto potete vedere le versioni non cromatiche delle tre creature in versione Galar.

Articuno, Zapdos e Moltres in versione standard di Galar

Diteci, cosa ne pensate di queste versioni cromatiche? Vi piacciono? Oppure preferite quelle più moderne? Se siete fan dei vecchi giochi della serie, potrebbe inoltre interessarvi questo demake che immagina Spada e Scudo con la grafica di Pokémon Oro/Argento/Cristallo.