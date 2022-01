Pokémon Spada e Scudo: un demake li reimmagina su Game Boy Color

Vi siete mai chiesti come potrebbero essere Pokémon Spada e Scudo giocati sul caro vecchio Game Boy Color? Il talentuoso pixel artist Sindorman ha realizzato dei video mockup di una ipotetico demake dei due giochi di ottava generazione della serie Game Freak.

Come potrete vedere nelle due clip qua sotto si tratta di un lavoro sicuramente di ottima fattura. Nella primo filmato vediamo una delle sequenze iniziali di Spada e Scudo, quando il nostro allenatore in erba dovrà scegliere il Pokémon starter tra Sobble, Grooky e Scorbunny. La seconda clip invece propone la versione pixellosa del primo incontro con il Team Yell e la rivale Mary (o Marnie, nella versione inglese).

Come accennato in apertura, quanto mostrato da Sindorman non è un vero e proprio demake giocabile, ma solo dei video mockup realizzati tramite Photoshop. In ogni caso si tratta di un lavoro sicuramente ben fatto e che probabilmente verrà apprezzato dai giocatori più nostalgici che hanno iniziato la loro carriera da allenatori su Game Boy.

Rimanendo in tema, un video di Did You Know Gaming ha svelato che inizialmente Game Freak aveva intenzione di inserire in Pokémon Blu e Rosso delle cinture da usare come fruste sui Pokémon al posto delle medaglie.