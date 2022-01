Pokémon: cinture da usare come fruste al posto delle medaglie, tra le idee scartate da Game Freak

Uno degli ultimi video di Did You Know Gaming ha svelato un retroscena piuttosto interessante della serie Pokémon. A quanto pare inizialmente Game Freak aveva valutato l'idea di inserire nel gioco delle cinture colorate al posto delle medaglie, che i giocatori avrebbero potuto utilizzare come delle fruste sui loro Pokémon.

Il retroscena si basa sulle informazioni presenti nel libro "Game Freak: The Creative Group Rewriting the Rules in the World of Play" scritto da Akihito Tomisawa di Game Freak, dunque parliamo di dettagli ufficiali.

Come riporta Did You Know Gaming, in origine gli allenatori sarebbero saliti di grado ottenendo delle cinture colorate, simili a quelle delle arte marziali per interderci. Il dettaglio interessante è che i giocatori avrebbero potuto utilizzarle come delle fruste sui loro Pokémon.

"Il team di sviluppo aveva deciso che i giocatori avrebbero avuto dei gradi come allenatori di mostri. L'idea iniziale era quella che il giocatore avrebbe guadagnato delle "cinture", come un'artista marziale, quando i suoi Pokémon raggiungevano un determinato livello di forza", spiega Did You Know Gaming.

"Non solo cinture bianche e nere come nel Judo, ci sarebbe stati più colori. Ebbene, se potevi ricevere una cintura perché non usarla come una frusta da allenatore? Come una frusta rossa, nera o gialla."

Alla fine il team arrivò alla conclusione che l'idea era troppo crudele e decise che gli allenatori avrebbero dovuto stringere un legame più "amichevole" con i propri Pokémon e dunque venne scartata in favore delle medaglie delle palestre. Il che tutto sommato è stata probabilmente una decisione giusta, considerando il target a cui punta la serie.

"...alla fine, era troppo crudele chiedere al giocatore di frustare i propri Pokémon, quindi l'idea venne scartata. I loro rapporti con i Pokémon sarebbero dovuti essere più amichevoli, come il padrone di un animale domestico. Quindi alla fine decisero che avresti dovuto ottenere delle medaglie."

Pokémon Rosso e Blu, gli allenatori che utilizzano delle fruste

Nonostante l'idea delle cinture venne scartata, le fruste sono comunque un elemento presente in Pokémon Rosso e Blu. Basti pensare agli sprite di vari allenatori che utilizzano per l'appunto questo oggetto. Nell'immagine qui sopra possiamo vedere in ordine, da sinistra a destra: Sabrina, Zuccapelata, Team Rocket, Fantallenatore, Fantallenatrice, Domatore e Rockettaro (l'ultimo in realtà non usa una frusta, ma dovrebbe trattarsi del filo collegato allo strumento che tiene in mano).