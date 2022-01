Days Gone è morto con l'addio di Shawn Layden, secondo il director Jeff Ross

Il director di Days Gone, Jeff Ross, ha affermato che la partenza di Shawn Layden di Sony ha ucciso ogni possibilità di vedere un sequel del gioco open-world sugli zombie.

Parlando con David Jaffe in uno stream, Ross ha rivelato che Layden era stato un sostenitore di Days Gone, e che "non appena Shawn se n'è andato, Days Gone è morto".

Ross ha spiegato la situazione con le seguenti parole: "Era molto ovvio che non avremmo dovuto parlare di Days Gone mentre lavoravamo alla nuova proposta. Era chiaro che non vi fossero possibilità. E non c'era nulla nella nostra proposta che piacesse al manager locale e al suo capo. È probabilmente un fallimento del gruppo creativo, ma è stata una battaglia in salita per tutto il tempo."

Deacon di Days Gone

In sostanza, senza Layden a sostenere il progetto, Days Gone non ha avuto vita facile. Ross ammette che il team di sviluppo non è probabilmente stato in grado di proporre un'idea vincente per un seguito, ma in ogni caso a suo parere le condizioni per farlo non erano ottimali.

Ross ha anche parlato delle vendite del gioco, affermando che il conteggio degli 8 milioni da lui fatto era probabilmente molto impreciso.