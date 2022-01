Days Gone: 8 milioni venduti? Il conteggio potrebbe essere molto impreciso, ammette ora Ross

All'inizio di questa settimana, i fan PlayStation erano in subbuglio quando il director Jeff Ross ha rivelato che Days Gone aveva venduto più di otto milioni di copie su PS4. Ha ipotizzato inoltre che il port di Steam aveva probabilmente aggiunto un altro milione di giocatori al totale del titolo. Ora, però, ammette che il conteggio potrebbe essere molto impreciso.

Infatti, parlando sul canale YouTube del creatore di Twisted Metal David Jaffe, Ross ha chiarito che la sua fonte per i "numeri di vendita" era un sito web defunto chiamato Gamestat, che in realtà tracciava i dati dei trofei per calcolare un numero approssimativo di giocatori. In questo caso, le copie usate, le versioni PS Plus/Now e i noleggi contribuirebbero tutti alla cifra di otto milioni. Il vero numero di vendite è probabilmente più basso.

Deacon di Days Gone

Ha anche aggiunto che non sono stati necessariamente i vertici di PlayStation a rifiutare un sequel di Days Gone, ma la dirigenza di Sony Bend. Ross ha fatto riferimento alla "gestione locale" nel suo post originale: il pubblico ha pensato che queste parole facessero riferimento a qualche tipo di manager regionale all'interno della struttura di PlayStation Studios. In realtà, non pare sia così.

A quanto pare, lo studio non ha mai nemmeno provato a proporre un seguito a personaggi del calibro di Shuhei Yoshida e Hermen Hulst, ovvero coloro che di norma hanno la parola finale sull'avvio di un nuovo progetto.

Tutto il discorso, ricordiamo, è nato dal fatto che Ghost of Tsushima ha superato le 8 milioni di unità vendute ed è ritenuto un successo da Sony. Ross ha risposto alla cosa affermando che anche Days Gone aveva venduto cifre simili ma era stato definito un insuccesso. Ora, scopriamo che questo report è in realtà impreciso.

Speriamo di poter scoprire, prima o poi, dati più ufficiali sulle vendite di Days Gone, anche se sembra improbabile che Sony li comunichi visto che l'IP è oramai stata abbandonata.