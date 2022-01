Dino Crisis: un remake amatoriale in Unreal Engine 5 si mostra con immagini e video

Dino Crisis è un gioco rimasto nel cuore di molti appassionati, ma stranamente finora trascurato da Capcom nonostante le numerose rivisitazioni effettuate alle sue serie celebri: risulta allora interessante vedere questo remake amatoriale costruito su Unreal Engine 5.

Le immagini e il video pubblicati finora, a dire il vero, riguardano solo la protagonista Regina, carismatica eroina che ha conosciuto una certa notorietà con la trilogia originale di Dino Crisis, rimasta anche questa piuttosto impressa per il suo carisma.

Dino Crisis Remake: immagine di Regina

L'autore del progetto, Mike Wilson, per il momento sembra essersi concentrato soprattutto su questa, dunque non è chiaro se il remake possa veramente prendere la forma di un gioco, ma intanto il livello raggiunto per quanto riguarda il modello in questione è notevole.

D'altra parte, Wilson è un grafico 3D Artist specializzato nella costruzione di modelli poligonali, dunque dovrà probabilmente essere affiancato da qualcun altro per poter portare avanti il progetto nella forma di gioco, ma è probabile che il tutto resti semplicemente fermo alla fase di concept.

Dino Crisis Remake in Unreal Engine 5: Regina in posa plastica

Nel frattempo, il video e le immagini possono darci un'idea di come potrebbe essere un Dino Crisis in versione next gen basato su Unreal Engine 5, e almeno la protagonista è decisamente convincente in questa rielaborazione.

Nel frattempo, tutto tace sul possibile ritorno della serie sulle scene, ma all'interno della demo di Resident Evil Village era stato trovato un easter Egg di Dino Crisis, cosa che mantiene vive le speranze, dopo che Capcom aveva depositato tempo fa nuovi trademark legati alla serie.