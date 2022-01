FIFA: account violati, gli hacker hanno ingannato i consulenti di EA Help con facilità

The Mirror riporta che Electronic Arts sta indagando su una serie di tentativi di hacking negli account FIFA. Un certo numero di noti streamer e giocatori di FIFA Ultimate Team hanno subito un accesso esterno e i loro account sono stati compromessi.

Secondo quanto riferito, gli hacker sono stati in grado di convincere i consulenti del servizio di chat EA Help a consegnare gli indirizzi e-mail e persino a cambiare le password semplicemente fornendo un gamertag o un ID PSN associato a un account EA.

Uno stadio di FIFA 22

Fut Donkey, uno degli utenti colpiti dagli hacker, ha commentato: "Ho intenzione di intraprendere un'azione legale, hanno dato il mio account a una persona a caso tramite la live chat, una chiara violazione delle leggi sulla protezione dei dati. Ho detto ad EA live chat 2 volte di aggiungere note al mio account per segnalare che il mio account era stato preso di mira dagli hacker e di non cambiare alcun dettaglio, e l'hanno fatto lo stesso. Non avrei potuto fare di più e ad essere onesto non avrei dovuto fare nulla. Si tratta di sistemi di sicurezza di base, ciò che è accaduto è disgustoso."

In risposta a quanto accaduto, EA ha rilasciato la seguente dichiarazione a The Mirror: "Siamo al corrente dei recenti tentativi di hacking e stiamo indagando. Maggiori informazioni su come proteggere il vostro account, compreso come abilitare l'autenticazione a due fattori, possono essere trovate qui."