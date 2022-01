Marvel's Spider-Man 2: la scrittrice del romanzo di Miles Morales si unisce a Insomniac Games

Brittney M. Morris ha annunciato di far ora parte di Insomniac Games, team di sviluppo attualmente al lavoro (anche) su Marvel's Spider-Man 2. Morris è l'autrice del romanzo prequel dedicato a Miles Morales, pubblicato insieme al gioco.

L'annuncio è stato fatto da Morris stessa, tramite Twitter, come potete vedere qui sotto. La donna ha precisato che il progetto al quale si dedicherà sarà proprio Marvel's Spider-Man 2. Potete vedere il suo breve tweet qui sotto.

Morris ha anche ricondiviso un vecchio tweet, di fine 2018, nel quale affermava che avrebbe tanto voluto - un giorno - lavorare sulla scrittura di un videogioco: dopo tre anni è riuscita a raggiungere il proprio obiettivo.

Il romanzo prequel di Miles Morales si chiama Wings of Fury e non è stato tradotto in italiano (almeno al momento). Il libro vede Miles trasferirsi a East Harlem, in un quartiere a lui sconosciuto, dopo la morte del padre. Dopo un problema con la legge, nato mentre cercava di fermare una rapina, Miles si domanda cosa voglia dire essere un eroe quando le persone hanno pregiudizi nei tuoi confronti.

Morris sarà per certo una grande aggiunta per il prossimo capitolo della serie. Se non vedete l'ora di scoprire di più sul gioco, potete anche leggere gli ultimi rumor sui nuovi cattivi, poteri e altri dettagli di Marvel's Spider-Man 2.