Marvel's Spider-Man 2: nuovi cattivi, poteri e altri dettagli tramite un rumor

Marvel's Spider-Man 2 è uno dei giochi più attesi dai giocatori PS5, che non vedono l'ora di scoprire qualcosa in più su questa avventura. Ora ne hanno occasione. Comicbook ha riportato alcuni rumor legati al gioco Insomniac, svelando nuovi cattivi e nuovi poteri dei due eroi del gioco.

Prima di tutto, viene spiegato che in Marvel's Spider-Man 2 potremo giocare sia nei panni di Peter che nei panni di Miles, passando tra i due personaggi a piacere. Nel caso nel quale si controlli l'Uomo-Ragno più anziano, Morales farà da spalla controllato dall'IA. Anche il trailer di apertura aveva suggerito questa feature, mostrando entrambi gli eroi combattere fianco a fianco.

Parlando sempre di Peter, viene detto che la tuta con quattro bracci meccanici che vediamo nel trailer è sviluppata dalla Oscorp e viene ottenuta da Spider-Man molto presto nel gioco. Sarà fondamentale per combattere contro Kraven il Cacciatore, che dovrebbe essere uno dei villain principali dell'avventura. Kraven e i suoi mercenari ricopriranno un ruolo simile a quello di Silver Sable e della Sable International del primo gioco. In Marvel's Spider-Man 2 vi saranno poi anche Lizard e Mysterio, oltre a Kraven e - ovviamente - Venom. Nel gioco non appariranno altri eroi, se non tramite easter egg come nel precedente gioco.

L'Uomo-Ragno in Marvel's Spider-Man 2

Il rumor parla anche di alcune novità ludiche, come una velocità di movimento con le ragnatele il doppio più veloce, garantita dal fatto che l'SSD di PS5 permette un caricamento della città più rapido in Marvel's Spider-Man 2. Inoltre, i due Uomo-Ragno potranno usare una nuova tecnica di movimento, una sorta di ragnatela che funziona come un rampino. Infine, ci saranno miglioramenti alle abilità delle ragnatele di Peter e, in particolar modo, i movimenti a muro saranno più fluidi e sembreranno un parte più naturale dell'esperienza di gioco.

Segnaliamo che tutto questo, riportato da Comicbook, proviene da "una fonte anonima" che non possiamo in alcun modo verificare. Solo il tempo ci dirà se sono informazioni corrette o no.

Secondo un fonte ufficiale, invece, Marvel's Spider-Man 2 è lo Star Wars L'impero colpisce ancora di Insomniac Games.