Marvel's Spider-Man 2 è lo Star Wars L'impero colpisce ancora di Insomniac Games: questo è quanto afferma il vice-presidente di Marvel Games, che crea quindi enormi aspettative per il nuovo gioco del team PlayStation Studios. Ricordiamo che il gioco arriverà in esclusiva su PS5.

Precisamente, la dichiarazione del vice-presidente di Marvel Games proviene dal podcast "This Week In Marvel", che è stato segnalato tramite il sub-Reddit r/PS5. La frase completa è "Se Marvel's Spider-Man era Star Wars, Marvel's Spider-Man 2 è un po' come L'Impero colpisce ancora. Le cose si fanno un po' più oscure. È il grande prossimo capitolo".

Marvel's Spider-Man 2: Miles Morales e Peter Parker

Il paragone serve quindi a indicare sia il fatto che si tratterà di un grande gioco, sia a indicare il fatto che sarà un gioco più oscuro, in termini di toni della trama. In parte l'avevamo già intuito, visto che il grande nemico annunciato con il trailer di Marvel's Spider-Man 2 sarà Venom. Il simbionte è violento e malvagio, probabilmente anche più dei cattivi del primo gioco, che nelle fasi finali proponeva comunque avvenimenti alquanto drammatici.

Nei commenti, alcuni utenti non hanno però perso l'occasione di scherzare su questo paragone, affermando che chiaramente Venom è il padre di Peter Parker, facendo riferimento al fatto che in L'impero colpisce ancora scopriamo che Darth Vader è il padre di Luke.

Sapevate che la grafica del trailer di Marvel's Spider-Man 2 era vera, anche se sembrava CGI?