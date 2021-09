Marvel's Spider-Man 2: la grafica del trailer era vera, anche se sembrava CGI

Marvel's Spider-Man 2 è stato mostrato al PlayStation Showcase del 9 settembre. Il trailer, di alta qualità, è stato apprezzato, ma forse un dettaglio è sfuggito: la grafica del trailer è vera, in tempo reale, anche se sembra realizzata in CGI. La conferma arriva Bryanna Lindsey, lead VFX artist presso Insomniac Games.

Come potete vedere qui sotto, Bryanna Lindsey fa i complimenti al proprio team, affermando che i VFX (effetti grafici) in tempo reale sono difficili da realizzare. Potete inoltre vedere un video nel quale è possibile confrontare la grafica in tempo reale su PS5 di Marvel's Spider-Man 2 e un trailer in CGI di Marvel's Spider-Man Miles Morales.

Come potete vedere, la grafica in tempo reale di Marvel's Spider-Man 2 su PS5 non ha niente da invidiare con la grafica CGI di Marvel's Spider-Man Miles Morales. Speriamo di poter quindi vedere presto video di gameplay completi: considerando che l'uscita è fissata al 2023, però, crediamo che per almeno parecchi mesi il gioco passera al silenzio radio.

Vi ricordiamo che Insomniac Games sta lavorando anche su Marvel's Wolverine. Ecco un easter egg su Hulk nel trailer del gioco PS5 di Insomniac.