Intel Arc Alchemist: una nuova slide sembra confermare una scheda opposta a RTX 3070 e RX 6700 XT

Sin da quando sappiamo via ufficiale dell'esistenza della serie di GPU da gaming Intel DG2, destinata a debuttare a inizio 2022 con la serie Intel Arc Alchemist, si è sempre parlato di una soluzione di punta dalla potenza vicina a una NVIDIA GeForce RTX 3070.

Ebbene, una nuova slide legata auna presentazione per il mercato orientale, a quanto pare ufficiale, sembra confermare ulteriormente i rumor iniziali, regalandoci anche altre informazioni su prezzo e posizionamento di mercato. Secondo l'immagine, infatti, le soluzioni Intel Arc Alchemist più potenti sono pensate per offrire una nuova opzione nella fascia tra i 300 e i 399 dollari, opponendosi a diversi modelli della concorrenza.

La possibile conferma del posizionamento di mercato, sia di per fasce di prezzo che potenza, delle prime due schede Intel Arc Alchemist

Nello specifico il modello basato sul SoC più potente, con possibilità di spaziare tra i 175 e i 225 W di consumo, è indicato come possibile alternativa alle NVIDIA GeForce RTX 3060, 3060 Ti e 3070, per la squadra verde, e alle AMD Radeon RX 6500 XT, 6600 XT e 6700 XT, per il team rosso. Ma c'è anche un secondo SoC DG2, da 75 W, a quanto pare pensato per opporsi alla NVIDIA GeForce GTX 1650 Super e pensato, a quanto pare, anche per soluzioni da 100 e 149 dollari, una fascia che in questo momento risulta scoperta. Potrebbe quindi fare gioco a Intel, a quanto pare decisa a scendere in campo con fare aggressivo, sempre che la concorrenza non prenda provvedimenti prima del lancio delle schede Arc.