Marvel's Wolverine: easter egg su Hulk nel trailer del gioco PS5 di Insomniac

L'easter egg di Hulk nel trailer di Marvel's Wolverine, nuovo gioco PS5 di Insomniac Games

Ieri sera, al PlayStation Showcase, è stato svelato un nuovo gioco PS5 di Insomniac Games: Marvel's Wolverine. Il filmato non ci dice quasi nulla sul gioco, ma nasconde (almeno) un simpatico easter egg dedicato a Hulk, che potete vedere nell'immagine qui sopra, all'interno del riquadro verde. Si tratta della targa dell'auto che riporta la scritta HLK 181.

Precisamente, il riferimento è a The Incredible Hulk #181, primo albo a fumetti nel quale appare il personaggio. Tecnicamente, Wolverine appare già nell'ultimo pannello del numero precedente, il 180, ma è solo nel 181 che ha un verso spazio nella trama. L'easter egg del trailer di Marvel's Wolverine fa quindi riferimento a quello che potrebbe essere considerato l'inizio della storia del personaggio. In un certo senso, anche questo gioco è un nuovo inizio in ambito videoludico per Logan.

Per il momento, come detto, non sappiamo quasi nulla sul gioco, se non che arriverà su PS5 in formato esclusivo. Prima dell'uscita di Marvel's Wolverine, ci sarà spazio per Marvel's Spider-Man 2, di cui abbiamo visto il trailer con anno di uscita (e con Venom!) ieri sera.

Se volete (ri)vedere il trailer di Marvel's Wolverine, lo potete trovare a questo indirizzo.