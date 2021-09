Far Cry 6 è entrato in fase gold, presto informazioni sul Season Pass

Ubisoft ha annunciato tramite Twitter che Far Cry 6 è entrato in fase Gold, ossia è pronto per la stampa e arrivare nei negozi reali e virtuali di tutto il mondo. Il messaggio del tweet rimanda quindi al 7 ottobre, la data di uscita del gioco, che viene di fatto confermata.

Svelato anche che presto saranno diramate delle nuove informazioni relative al Season Pass. A svelarlo è stato l'attore Michael Mando, sempre su Twitter, che interpreta il personaggio di Vaas. Le novità dovrebbero essere svelate oggi 10 settembre 2021 alle 17:00, ora italiana. Da notare che il tweet di Mando è stato ripreso anche da Ubisoft, segno che il nostro non si è inventato nulla.

Per il resto vi ricordiamo che Far Cry 6 è in sviluppo per PC, Xbox One, Xbox Series X e S, PS4, PS5 e Stadia. Tutte le versioni saranno disponibili contemporaneamente. Se volete più informazioni, leggete il nostro provato di Far Cry 6.